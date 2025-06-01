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Отделение организации ветеранов СВО "Держава" открыли в Омутинском округе

Общество, 12:47 26 июня 2025

администрация Омутинского округа | Фото: администрация Омутинского округа

Отделение региональной общественной организации ветеранов СВО "Держава" открыли в Омутинском округе. Это важное событие для всего муниципального образования, рассказал глава округа Олег Кузнецов.

Обсудить перспективы сотрудничества с омутинскими ветеранами и участниками СВО приехали первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель депутатской фракции Андрей Аротюхов и председатель правления общественной организации "Держава" Олег Ямпольский.

"Совместно мы сможем создать ещё более весомую поддержку для тех, кто проявил мужество и героизм на полях сражений, а также объединить усилия для их социальной адаптации и помощи в решении текущих вопросов. Председателем отделения в Омутинском округе избрали Нурлана Яшкина", - уточнил Олег Кузнецов.

Он подчеркнул, что очень важно обеспечить ветеранам достойные условия для жизни и продвижения их инициатив. Открытие отделения "Державы" стало еще одним шагом на этом пути. Глава округа уверен, что в муниципальном образовании создадут крепкое сообщество, в котором каждый ветеран будет чувствовать себя нужным и защищённым.

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# Андрей Артюхов , ветераны , Держава , Олег Кузнецов , СВО

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