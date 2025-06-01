Декоративный рисунок наносят на фасад краснодонского ДК тюменские строители

| Фото: администрация Краснодонского мунципального округа | Фото: администрация Краснодонского мунципального округа

Декоративный рисунок наносят на фасад Дворца культуры им. "Молодой гвардии" строители из Тюменской области. Это очередной этап реставрации здания, рассказал глава подшефного муниципального округа Сергей Козенко.

"Проект является важным шагом в обновлении культурной инфраструктуры города и направлен на создание современного и безопасного пространства для жителей и гостей. Одним из ключевых этапов ремонта стал демонтаж декоративных скульптур на фронтоне. Они находились в аварийном состоянии и представляли угрозу для посетителей Дворца культуры", - уточнил глава округа.

С помощью технологий 3D-моделирования специалисты воссоздадут оригинальные рельефные скульптуры, которые установят на фронтон после завершения всех работ. Обновленный фасад будет идентичен оригиналу, что позволит сохранить историческое наследие и уникальность.

Отметим, восстанавливают Дворец культуры по специальному инфраструктурному проекту Тюменской области и Краснодонского округа.