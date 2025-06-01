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Волонтеры компании "Транснефть – Сибирь" провели экологические акции

Общество, 12:58 26 июня 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Очистить от мусора и привести в порядок прилегающие к производственным объектам территории, городские улицы, лесные и парковые массивы вышли сотрудники подразделений АО "Транснефть – Сибирь" от Тюмени до Нового Уренгоя. Цель мероприятий – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов приняли участие в мероприятии по озеленению общественных территорий. Экологическая акция посвящена 50-летию города Ноябрьска. Благодаря добровольцам предприятия улицы Шевченко и Киевскую украсили молодые деревья рябины.

Сотрудники Нижневартовского УМН совместно с администрацией Излучинского района (ХМАО-Югра) приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти героев Великой Отечественной войны, в рамках которого был заложен "Сад памяти". Акция проходила вблизи п. Излучинск, где на площади 2 га волонтеры высадили 4 тыс. саженцев кедра и сосны. Хвойные деревья имеют важнейшее значение в сохранении уникальных природных ландшафтов Сибири, флоры и фауны региона. Их присутствие делает природу живой и дарит человеку вдохновение и здоровье.

В Уренгойском филиале волонтеры помогли очистить от мусора территорию общего пользования в рамках городского субботника. Весь собранный мусор был оперативно вывезен с территорий и направлен на переработку и утилизацию.

АО "Транснефть – Сибирь" поддерживает мероприятия по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.

Елена Григорьева

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# АО Транснефть - Сибирь , субботник , экология

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