Более 40 щенков служебных собак передали из Тюмени в подразделения Росгвардии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 щенков немецких и бельгийских овчарок, выращенных в Тюменском кинологическом центре Уральского округа Росгвардии, передали в подразделения ведомства для дальнейшего прохождения службы.

С момента рождения щенки находились на карантине и были обеспечены всем необходимым для всестороннего развития и роста. Затем специалисты отработали с питомцами общие и специальные приёмы дрессировки. Среди собак, кто по итогам выполнил все нормативы, определили тех, кого дальше будут учить патрульно-розыскной или минно-розыскной работе.

Отметим, что всего за годы существования кинологического центра в его племенном питомнике вывели, вырастили и подготовили для дальнейшей службы в войсках Нацгвардии более 1,4 тыс. породистых щенков. Специалисты центра всегда находятся на связи с подразделениями, где проходят службу их подопечные, обмениваются опытом дрессировки и воспитания.