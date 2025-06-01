Владельцев собак приглашают на экскурсию "Пушистый променад"
Пешеходную экскурсию "Пушистый променад", посвященную Международному дню собак, проведут в Тюмени 2 июля. Она стартует у фонтана на площади Борцов революции в 19 часов.
Променад по историческому центру Тюмени проведет экскурсовод Виктория Бондарева со своим белоснежным шпицем Юки. Условия для участия: собака должна быть на поводке, "драчуны" и крупные породы - в наморднике.
Обязательна предварительная запись на экскурсию по ссылке.
Экскурсия бесплатная. Продолжительность - один час. Возрастное ограничение: 16+.