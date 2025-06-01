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Владельцев собак приглашают на экскурсию "Пушистый променад"

Общество, 18:32 26 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пешеходную экскурсию "Пушистый променад", посвященную Международному дню собак, проведут в Тюмени 2 июля. Она стартует у фонтана на площади Борцов революции в 19 часов.

Променад по историческому центру Тюмени проведет экскурсовод Виктория Бондарева со своим белоснежным шпицем Юки. Условия для участия: собака должна быть на поводке, "драчуны" и крупные породы - в наморднике.

Обязательна предварительная запись на экскурсию по ссылке.

Экскурсия бесплатная. Продолжительность - один час. Возрастное ограничение: 16+.

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# собаки , экскурсия

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