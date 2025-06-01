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Старинную библиотеку 19 века воссоздали в новом проекте ялуторовского музея

Общество, 17:21 26 июня 2025

пресс-служба ТМПО | Фото: пресс-служба ТМПО

Новый выставочный проект "Уездная читальня" откроется в Ялуторовском музейном комплексе 27 июня. Он позволит посетителям увидеть и почувствовать атмосферу старинной библиотеки 19 века, заглянуть в журналы и альбомы, "прикоснуться" к мудрости, передаваемой из поколения в поколение.

На выставке представят книги из библиотеки уездного агронома Кириака Колмакова, а также редкие журналы, газеты и книжные раритеты, способные заинтересовать как исследователей, так и самых юных читателей, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

пресс-служба ТМПО | Фото: пресс-служба ТМПО

По словам директора Ялуторовского музейного комплекса Анны Стрельцовой, "Уездная читальня" – это встреча с книгой как культурным феноменом, с прошлым как живым опытом, и с традицией, которая формирует нашу идентичность. Это путешествие во времени, в эпоху, когда книга была главным источником знаний, вдохновения и общения с миром.

"Историческая основа экспозиции отсылает к 1817 году – тогда в Ялуторовске появилось первое уездное училище с библиотекой. Спустя десятилетия в городе начали работать публичные и частные библиотеки, а в 1883 году открылась Народная аудитория — важное событие в культурной жизни уезда, сделавшее книгу доступной для широких слоёв населения", - отмечают организаторы.

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Сегодня в фондах Ялуторовского музейного комплекса – тысячи редких и уникальных изданий, многие из которых некогда находились в домашних библиотеках известных и простых горожан. Среди них – книги по истории, краеведению, труды о декабристах, художественные альбомы и периодика.

Для создания аутентичного интерьера в рамках проекта "Уездная читальня" были отреставрированы книжные шкафы конца XIX – начала XX века. Специалисты Центра консервации и реставрации Тюменского музейно-просветительского объединения укрепили конструкции, обновили лакокрасочные покрытия, воссоздали детали и фурнитуру.

Выставка будет работать в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19). Возрастное ограничение: 0+

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# библиотека , выставка , Ялуторовский музейный комплекс

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