Тюменский индустриальный университет вошел в список лучших вузов России

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет вошел в XVI ежегодный Национальный рейтинг вузов 2025 года от группы "Интерфакс". Он расположился на 63-64 месте, показав лучший результат среди тюменских вузов.

Всего оценивались 389 университетов России по шести параметрам: образование, исследования, бренд, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство. Самые высокие показатели ТИУ продемонстрировал по качеству образования, развитию научно-исследовательской деятельности, а также получил высокую оценку своей репутации, сообщает пресс-служба вуза.

"Для университета участие в рейтингах – это не только способ зафиксировать текущие позиции, но и возможность объективно оценить динамику развития. Важно, что мы сохраняем устойчивые результаты по ключевым направлениям, что в свою очередь говорит о системной и качественной работе всего коллектива ТИУ. Мы продолжим двигаться вперёд, укрепляя академическую и исследовательскую составляющие, развивая связи с индустрией и фокусируясь на интересах наших преподавателей и студентов", – отметил начальник управления стратегического развития ТИУ Андрей Матюков.

Проект "Национальный рейтинг университетов" реализуется с 2010 года. Его главная цель – развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.