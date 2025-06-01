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Руфат Биктимеров назначен заместителем губернатора Тюменской области

Общество, 17:14 26 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Руфат Биктимеров назначен заместителем губернатора Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Руфат Биктимеров будет координировать деятельность департамента лесного комплекса и департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

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# кадровые изменения , Руфат Биктимеров

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