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Жителей тюменской области приглашают на конкурс "Виртуальный тур по многонациональной России"

Общество, 18:24 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжается прием заявок на IV Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России" . Принять участие могут некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Как сообщили в пресс-службе АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений", прием заявок проводится через электронную форму по 20 сентября 2025 года. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 победителей в шести номинациях: "Лучший выставочный проект музея", "Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации", "Лучший выставочный проект инициативной группы", "Творческая экскурсия по этнокультурной выставке", "Уникальный экспонат этнокультурной выставки" и "Этнокультурный выставочный проект к 80-летию Великой Победы / Году защитника Отечества". Еще одного победителя выберут путем онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников проходит серия информационно-методических вебинаров о создании этнокультурных выставочных проектов, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы разместят на видеоканале "Ресурсная среда" и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках. Победителей наградят дипломами, они примут участие в итоговых мероприятиях в Москве. Это дискуссионная площадка с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества в Общественной палате РФ; методический семинар с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно- выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова; презентация выставочных проектов победителей на VI Общероссийской конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора" в ноябре 2025 года.

С подробной информацией можно ознакомиться на странице конкурса. Форма подачи заявки — здесь.

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# конкурсы , музеи

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