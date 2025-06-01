В Тюмени обсудили перспективы развития проекта "Эффективный регион"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - один из тех регионов, где начинался проект "Производительность труда", из которого впоследствии вырос проект "Эффективный регион". Это отметил директор проекта проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли Госкорпорации "Росатом", кандидат технических наук Константин Грабельников, который выступил с докладом на Межрегиональном форуме по бережливым технологиям.

"С 2017 года мы начали реализацию проекта "Бережливый регион", который сейчас все чаще стали называть "Эффективный регион", - пояснил он.

"Эффективный регион" — совместный проект субъектов Российской Федерации и государственной корпорации "Росатом" по совершенствованию государственного и муниципального управления.

Суть проекта, по словам Константина Грабельникова, простая.

"Мы хотим в рамках этого проекта сделать комфортным общение жителей региона с властью, – местной региональной, местной, государственной - чтобы они не тратили свое время в борьбе с бюрократическими вещами, с усложненными процессами и так далее, - сообщил кандидат технических наук Константин Грабельников. - А с другой стороны, для руководства региона - инструмент по сокращению тех потерь, которые оплачиваются из бюджета и, тем самым, возможность повысить бюджетную эффективность, удовлетворенность граждан, а самое главное - достичь своих стратегических целей по развитию региона, а госкорпорация играет роль помощника и методолога".

Задача внедрения в производство бережливых технологий в правительстве Тюменской области возникла в 2017 году, сообщил директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

"Впоследствии эта инициатива трансформировалась в национальный проект "Производительность труда", который сейчас в рамках эффективной экономики вылился в отдельный федеральный проект", - отметил он.

Проект "Эффективный регион" в Тюменской области реализуется с 2021 года при активной поддержке экспертов "Росатома".

"С 2021 года в Тюменской области открыто 194 проекта, из которых 121 уже завершены, 73 - реализуется. В регионе бережливые технологии используют 90 организаций, 1806 сотрудников, которые применяют бережливые технологии, прошли обучение по методикам госкорпорации. Проекты охватывают различные сферы жизни региона – здравоохранение, образование, государственных услуг, ветеринарии и даже спорта", - рассказал Максим Скворцов.

Об итогах выполнения "Дорожной карты" по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области на форуме рассказала начальник учебно-методического центра по внедрению бережливых технологий и принципов клиентоцентричности в системе образования региона Ирина Григорьева.

О применении методик бережливого управления в Ставропольском крае сообщила заместитель начальника управления по обеспечению проектной деятельности аппарата правительство Ставропольского края Мария Симанкина.

Проект Госкорпорации "Роскосмоса" "Эффективный регион", по ее словам, не просто дал определенную методологию, он послужил первым толчком для пробуждения творческой инициативы в самих регионах.

"Мы в проекте с 2019 года, и успели реализовать более 400 бережливых проектов, более 1,5 тысячи человек вовлечены в эту работу", - рассказала она.

Практика таких межрегиональных конференций, которая прошла в Тюмени, по словам Марии Симанкиной, неоценима.

"Всегда можно найти в своей работе место для улучшения и опыт, который можно перенять, - сказала она. – Элементы бережливости в целом одинаковы, но в каждом регионе их применяют по-своему, и это всегда ценно".

Борис Олейник