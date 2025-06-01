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Новую поликлинику в Нижнем посаде Тобольска откроют к концу 2025 года

Общество, 12:03 27 июня 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Открытие новой поликлиники в Нижнем посаде Тобольска запланировано на конец 2025 года. В настоящее время идет закупка мебели и оборудования, настройка техники, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

"Строители уже закончили работу с электрикой и инженерией, смонтировали кабинеты. Приступили к оформлению фасада и благоустройству территории", - отметил глава Тобольска.

Новая поликлиника рассчитана на 177 пациентов в смену. Здесь будут работать кабинеты первичной, специализированной и стоматологической помощи взрослым и детям, дневной стационар, физиокабинет и аптека.

Проект реализуется благодаря госпрограмме Тюменской области "Развитие здравоохранения".

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# Петр Вагин , поликлиника

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