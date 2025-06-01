Тюменские студенты впервые участвуют в летней школе для будущих нефтяников

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Впервые студенты ТИУ участвуют в Summer Industrial School. Школа для будущих нефтяников проходит в Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева при поддержке Индустриального комитета университета, сообщает пресс-служба вуза.

Обучающиеся Нефтегазового института ТИУ стали участниками школы в рамках программы сотрудничества, вместе с ними практику проходят студенты из Китая и Казахстана. Уникальная программа Школы включает профессиональные курсы, тренинги, стажировки и практики на предприятиях от компаний партнеров и членов Индустриального комитета АУНиГ. По итогам программы нефтегазовцы получат свидетельство о прохождении летней школы.

"Я решил пройти практику в Атырау, потому что родился и вырос в Костанае. Мне стало интересно увидеть, как устроена нефтегазовая отрасль моей Родины, – рассказывает студент ТИУ Евгений Телегин. – Участие в международной школе для меня является показателем тесного сотрудничества и обмена опытом, знаниями, технологиями между нашим вузом и Атырауским университетом нефти и газа. Я считаю, что благодаря такому сотрудничеству у студентов появляется больше возможностей".

Участники уже побывали на экскурсии по кампусу Атырауского университета нефти и газа, посетили интерактивный музей, посмотрели виртуальные лаборатории и спортивные объекты вуза. Также они приняли участие в тренингах от компании Bolashak и Worley Parsons. Сотрудники Newtech System Group провели для практикантов экскурсию по рабочим цехам, показали продукцию компании и рассказали о применяемых технологиях.