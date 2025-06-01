Благоустройство парка в микрорайоне Комарово выполнено на 45 процентов

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На 45 % выполнены работы по преображению в современный парк лесного массива в микрорайоне Комарово в Тюмени. Благоустройство, начавшееся в 2024 году, планируется завершить в 2026.

Об этом рассказал заместитель главы Тюмени Александр Ильин. 27 июня ход работ проверили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города максим Афанасьев.

Ожидается, что благодаря совместным усилиям МКУ "ЛесПаркХоз", ООО "Региональные строительные технологии", девелоперов, спортсменов и активных горожан парк станет настоящим центром притяжения.

Проект предполагает создание многофункционального пространства, которое объединит разные интересы тюменцев. Будут предусмотрены активные спортивные зоны и спокойные уголки для отдыха.

Особое внимание уделяется сохранению природного ландшафта: территория представляет собой городской лес, поэтому главная задача — сохранить каждое дерево.

Отметим, что площадь парка составляет 39 гектаров. Уже проложены сети водоснабжения и канализации, готовы основания под скейт-парк, закуплены опоры освещения.

Вскоре здесь появятся специальная площадка для скейтеров и веревочный парк на соснах-долгожителях. Кроме того, в застройщик, который возводит жилые кварталы непосредственно у парка, планирует создать пешеходный бульвар с катком.