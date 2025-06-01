  • 28 июня 202528.06.2025суббота
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер восточный

Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области 27 июня

Происшествия, 12:41 28 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в деревянной хозяйственной постройке тушили сотрудники МЧС России по Тюменской области на ул. Сургутской в Тюмени утром 27 июня. Пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание.

Днём в пос. Андреевский огонь охватил жилой деревянный дом. Здание повреждено на площади 150 кв. м. Никто не пострадал. Спасатели не допустили распространения пожара на соседние строения. Предварительная причина – короткое замыкание.

В 5 часов вечера в СТ "Солнышко" в Тюмени произошёл пожар в гараже. Огнём повреждена кровля и внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 16 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:55 28.06.2025Курьер мошенников забрал у пожилых тюменцев 10 миллионов рублей
14:41 28.06.2025Пожилой тоболяк застрелил свою супругу
14:05 28.06.2025В Тюмени разыскивают похитителя продуктов и бытовой химии
12:41 28.06.2025Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области 27 июня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора