Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области 27 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в деревянной хозяйственной постройке тушили сотрудники МЧС России по Тюменской области на ул. Сургутской в Тюмени утром 27 июня. Пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание.

Днём в пос. Андреевский огонь охватил жилой деревянный дом. Здание повреждено на площади 150 кв. м. Никто не пострадал. Спасатели не допустили распространения пожара на соседние строения. Предварительная причина – короткое замыкание.

В 5 часов вечера в СТ "Солнышко" в Тюмени произошёл пожар в гараже. Огнём повреждена кровля и внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 16 раз.