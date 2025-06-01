Областные соревнования по боулингу соберут 70 участников в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 70 участников соберут у игровых дорожек областные соревнования по боулингу в Тюмени 29 июня, сообщает региональный департамент по спорту.

Состязания развернутся в боулинг-центре по ул. Федюнинского, 67. Квалификационные игры стартуют в 10 часов. Сильнейших определят в личном и парных зачётах.

Хорошие результаты принесут участникам не только награды, но и спортивные разряды, благодаря которым боулеры смогут участвовать в более крупных стартах. Ближайший – чемпионат УФО в ноябре.

Наравне со взрослыми участникам к дорожкам выйдут юные спортсмены от 13 лет. По словам члена совета федерации боулинга Тюменской области Натальи Коряковой, этот вид спорта набирает обороты среди школьников, студентов и молодёжи.

"У нас активно работает бесплатная школа боулинга, в которой занимаются достаточно много ребят. Мы сейчас готовим их к первенству России", - отметила она.