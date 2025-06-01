Тюменцы отмечают День молодежи на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

День молодежи стартовал на Цветном бульваре в Тюмени 28 июня. В течение дня на этой площадке жителей ждет множество мероприятий: тематические станции с викторинами, выставками, мастер-классы, танцы и многое другое.

"В этом году мы сделали фокус внимания на будущее России, на ее смыслы, опору, людей, на которых будем равняться, вкладываться и ждать результаты. Это, конечно, наши студенты, креативная и творческая молодежь, что участвует в различных активностях и конкурсах. Сегодня в нашем городе предоставлены возможности на разных площадках, чтобы ребята проявляли себя в различных направлениях. Желаю нашей молодежи верить в себя, знать, что только их активность и желание будут главными слагающими будущего успеха нашей страны", — сказал корреспонденту "Тюменской линии" глава Тюмени Максим Афанасьев.

На площадке учат плести сети и разбирать оружие, проводят игры на знание возможностей области и районов. Также общество "Знание" организовало лекции на патриотические темы и предпринимательстве. К этому событию присоединился Центр "Мой Бизнес" с профориентологом. В коворкинг-пространстве "Улетная точка" гостям уже рассказали о проектах платформы "Россия – страна возможностей" и провели лекцию "Дропперство: защита от мошенников".

Параллельно здесь проходит фестиваль "Теплые коты". До 18 часов горожане смогут принести корм для животных приюта и групп помощи бездомным животным. Кроме того, организаторы рассказывают, как стать волонтерами, на сцене выступают артисты.

"Главные наши гости - это представители приюта "Кот и пес 72". Они придут со своим подопечным, расскажут в течение дня о своей деятельности, как помогать животным, оказывать первую помощь. Это все будет в форме кратких ликбезов, которые будут сопровождаться выступлениями артистов. Также собакой можно будет пофотографироваться", — сказала исполнителтный директор добровольческого молодежного центра "Грин Хелперс" Юлия Стафеева.

С 17 до 19 часов в формате интерактивной игры тюменцев познакомят с форумом молодежи Уральского федерального округа "Утро", который пройдет в Тюмени в сентябре. Более 1 тыс. 200 человек со всей России уже подали заявки. Регистрация открыта на сайте Росмолодежи до 24 июля.

"Тематика форума в этом году "Молодые профессионалы. Подготовка уже идет, каждый регион готовит свою тематическую площадку, подбирает спикеров, различные интерактивные форматы. Поэтому будет интересно. Обязательно приезжайте", — отметила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Завершится День молодежи на Цветном бульваре флешмобом с премьерой музыкального трека "Знай, Люби, Гордись, Приумножай". Композиция создана совместно с участниками праздника. Шоу дополнит световое представление с неоновыми браслетами. Оно стартует в 21 час 55 минут.

Напомним, День молодежи в Тюмени проходит на нескольких площадках. В молодежной резиденции "Башня" до 18 часов можно сыграть в интеллектуальные игры, викторины, послушать лекции. Кроме этого, здесь будет квартирник и презентация книг участников СВО. На пешеходной ул. Дзержинского развернулась большая ярмарка мастеров и локальных брендов "Джем", на стадионе "Геолог" – акция "Тюмень с Госавтоинспекцией". А с 19 часов у "Конторы пароходства" впервые состоится общегородской выпускной для 4,5 тыс. обучающихся 11 классов.

Добавим, что в этом году День молодежи отмечается под единым слоганом "Знай, люби, гордись, приумножай".

Виктория Макарова