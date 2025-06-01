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Арт-пространство "Подземка" официально открыли в центре Тюмени

Общество, 17:44 28 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-пространство "Подземка" официально открыли на втором ярусе парковки на набережной Туры 28 июня. Гостей ждали мастер-класс по граффити, выставка автомобилей, уличный футбол, показ фильма "Улицы подскажут".

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что арт-пространство "Подземка" уникально, потому что оно создано внутри существующей городской инфраструктуры — места, которое просило новых смыслов.

"У представителей различных уличных сообществ была идея — сделать здесь что-то классное. При этом рядом, на набережной, постоянно происходят яркие события, например, фестиваль "Уличная классика". Администрация города приняла решение дать сообществам уличной культуры создать здесь что-то самим. Когда говорят про общественные пространства, используют термин "соучаствующее проектирование". Здесь получилось соучаствующее развитие этого места. Несколько выходных подряд сюда приходили люди, которые занимаются граффити, другими элементами уличной культуры. Они проводили здесь небольшие мероприятия, например, фестиваль граффити. Рисовали, проявляли свое творчество и при этом сами же преображали пространство, по сути, делали ремонт, апгрейд", — поделился он.

Алексей Краев считает, что пространство будет достаточно популярно. У "Подземки" есть своя цифровая инфраструктура: любой желающий может подать заявку на проведение события, реализацию идеи. Организаторы пространства хотят, чтобы в выходные дни здесь происходили мероприятия, в другие дни люди могут прятаться здесь от палящего солнца или дождя, отдыхать. Внутри пространства есть несколько постоянно действующих локаций: фотовыставка, кинотеатр кинокомпании "Пушка".

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Для главы Тюмени Максима Афанасьева, представителей администрации города и всех желающих провели экскурсию по "Подземке".

"Мне очень понравилось. На мой взгляд, такие вещи — свидетельство зрелости нашего общества в данном случае творческой креативной молодежи, которая позиционирует себя уже на другом культурном уровне и показывает всем, что они открыты, честны, просят уважать их мысли, идеи. И все это идет вокруг здорового образа жизни, проявления талантов. Я думаю, что у "Подземки" очень большое будущее", — сказал Максим Афанасьев.

Инна Пахомова

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# арт-пространство , Максим Афанасьев , набережная Туры

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