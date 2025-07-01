  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер западный

3,5 тыс. заявлений о регистрации долевки приняли в Тюменской области

Общество, 19:46 30 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 тыс. заявлений о регистрации прав участниками долевого строительства подали застройщики в Тюменской области с января по май. Об этом сообщает региональный Росреестр.

99,86 % документов представлены в электронном виде. Вместе с тем в управлении напомнили, что с 1 марта 2025 г. изменился порядок. Теперь направить документы на регистрацию прав собственности участника долевого строительства застройщик обязан в течение 30 дней после передачи объекта.

Электронное взаимодействие позволяет автоматизировать процессы как на стороне государственных органов, так и застройщиков. Это положительно сказывается на скорости и качестве оказания услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# долевое строительство , недвижимость , регистрация , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:59 30.06.2025Михаил Мишустин поощрил первого вице-спикера Совета Федерации РФ Владимира Якушева
21:34 30.06.2025Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций
20:32 30.06.2025Три пешеходных мостика появились в тюменском ЖК "Ново-Патрушево"
20:10 30.06.202517 коллекций дизайнеров Урала увидели гости и жители Ялуторовска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора