3,5 тыс. заявлений о регистрации долевки приняли в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 тыс. заявлений о регистрации прав участниками долевого строительства подали застройщики в Тюменской области с января по май. Об этом сообщает региональный Росреестр.

99,86 % документов представлены в электронном виде. Вместе с тем в управлении напомнили, что с 1 марта 2025 г. изменился порядок. Теперь направить документы на регистрацию прав собственности участника долевого строительства застройщик обязан в течение 30 дней после передачи объекта.

Электронное взаимодействие позволяет автоматизировать процессы как на стороне государственных органов, так и застройщиков. Это положительно сказывается на скорости и качестве оказания услуг.