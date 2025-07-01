Самый спортивный пришкольный лагерь выявили в Тюменском районе
Лучший летний пришкольный лагерь выявили в Тюменском районе. В двадцать первой по счету олимпиаде состязались около 280 участников 35 команд, сообщает администрация муниципального образования.
Приурочили спортивное событие 80-летиюПобеды в Великой Отечественной войне.
Юные воспитанники лагерей смогли проявить себя в легкоатлетической и комплексной эстафетах разных возрастных групп. В общекомандном зачете победила сборная Каменского школьного лагеря.
Результаты по остальным дисциплинам здесь.