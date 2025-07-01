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Для молодежи Ишима стартовала первая оборонно-спортивная смена

Общество, 18:16 30 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В обороно-спортивном лагере "Ишимские ратники" стартовала первая смена. Здесь молодежь пройдет основы допризывной подготовки и познакомится с традициями казачьей культуры.

Об этом рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях. Он в числе первых посетил смену и пожелал ребятам максимально продуктивного отдыха.

Лагерь распологается в живописном месте - Синицинском бору под Ишимом. Здесь собрались юные казаки, воспитанники военно-патриотических клубов и кадеты со всей области. Среди них - Арсений Бородулин, в этот лагерь он приезжает уже третий год. Говорит, что такой вид отдыха дает возможность пожить в палатке, прочувствовать атмосферу солдатского быта и научиться новому.

"Поздравил ратников с открытием первой смены лагеря и заслуженной наградой: наши казаки получили из рук атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Сергея Захарченко почётное знамя "Лучшего первичного казачьего общества" в регионе. Так держать!", - поделился Федор Шишкин.

Видео из ТГ-канала Федора Шишкина

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# военно-патриотическое воспитание , Ишим , казаки , палаточный лагерь , Федор Шишкин

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