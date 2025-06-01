Тюменские студенты будут практиковаться в военном госпитале Екатеринбурга

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Военный госпиталь в Екатеринбурге станет площадкой для практики студентов Тюменского медуниверситета. Соглашение об этом подписали представители вуза во время встречи с начальником госпиталя, полковником Сергеем Яшиным, сообщает пресс-служба вуза.

"Потребность в персонале здесь очень высокая – нужны рабочие руки: медицинские сестры, санитары, и, конечно, очень нужны квалифицированные сотрудники: хирурги, травматологи, анестезиологи, нейрохирурги. Помощь наших студентов во время производственной практики и наших ординаторов будет очень полезной", - рассказал и. о. проректора по молодежной политике и региональному развитию ТМУ Алексей Ефанов.

Представители вуза познакомились с работой госпиталя, пообщались с персоналом и пациентами. Начальник управления молодежной политики ТМУ Артем Хвесько отметил, что для студентов такая практика - это отличная возможность получить богатый опыт в практической медицине и внести посильный вклад в общее дело Победы.

Добавим, что в военном клиническом госпитале Минобороны России в Екатеринбурге проходят лечение и реабилитацию бойцы спецоперации.