  • 30 июня 202530.06.2025понедельник
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские студенты будут практиковаться в военном госпитале Екатеринбурга

Общество, 17:01 30 июня 2025

ТМУ | Фото: ТМУ

Военный госпиталь в Екатеринбурге станет площадкой для практики студентов Тюменского медуниверситета. Соглашение об этом подписали представители вуза во время встречи с начальником госпиталя, полковником Сергеем Яшиным, сообщает пресс-служба вуза.

"Потребность в персонале здесь очень высокая – нужны рабочие руки: медицинские сестры, санитары, и, конечно, очень нужны квалифицированные сотрудники: хирурги, травматологи, анестезиологи, нейрохирурги. Помощь наших студентов во время производственной практики и наших ординаторов будет очень полезной", - рассказал и. о. проректора по молодежной политике и региональному развитию ТМУ Алексей Ефанов.

Представители вуза познакомились с работой госпиталя, пообщались с персоналом и пациентами. Начальник управления молодежной политики ТМУ Артем Хвесько отметил, что для студентов такая практика - это отличная возможность получить богатый опыт в практической медицине и внести посильный вклад в общее дело Победы.

Добавим, что в военном клиническом госпитале Минобороны России в Екатеринбурге проходят лечение и реабилитацию бойцы спецоперации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , госпиталь , медики , ТМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 30.06.20251 июля - события дня
17:45 30.06.2025Теневые навесы установили тюменские строители в детском саду Краснодона
17:23 30.06.2025Работы выпускников ТИУ оценили сотрудники ГК "ТОФС"
17:01 30.06.2025Тюменские студенты будут практиковаться в военном госпитале Екатеринбурга

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора