Средний размер автокредита в Тюменской области уменьшился до 1,38 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1,38 млн рублей снизился средний размер выданного автокредита в Тюменской области. Это на 5,5 % меньше, чем за тот же месяц годом ранее, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, пиковое падение этого сегмента кредитования наблюдалось в феврале текущего года. Весной ситуация стабилизировалась.

При этом в целом жители региона на покупку машины оформили займов на 3,51 млрд рублей. Падение по сравнению с пятым месяцем 2024 г. – 48,8 %. Это стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Кроме того, данный сегмент кредитования стал недоступен тюменцам с высоким показателем долговой нагрузки – более 50 %.

Оксана Корнеенкова