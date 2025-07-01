  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер западный

Средний размер автокредита в Тюменской области уменьшился до 1,38 млн рублей

Экономика, 17:38 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1,38 млн рублей снизился средний размер выданного автокредита в Тюменской области. Это на 5,5 % меньше, чем за тот же месяц годом ранее, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, пиковое падение этого сегмента кредитования наблюдалось в феврале текущего года. Весной ситуация стабилизировалась.

При этом в целом жители региона на покупку машины оформили займов на 3,51 млрд рублей. Падение по сравнению с пятым месяцем 2024 г. – 48,8 %. Это стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Кроме того, данный сегмент кредитования стал недоступен тюменцам с высоким показателем долговой нагрузки – более 50 %.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кредитование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 01.07.2025ФАС проверит регионы на объективность повышения тарифов на ЖКУ
18:00 01.07.2025Более 300 тюменских предпринимателей получили ответы через платформу "ЦУР.Бизнес.72"
17:38 01.07.2025Средний размер автокредита в Тюменской области уменьшился до 1,38 млн рублей
17:16 01.07.2025В 15 тюменских дворах обновили сети

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора