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Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций

Общество, 21:34 30 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций. Мероприятие состоится на втором этаже площадки "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) 1 июля. Начало — в 16 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ключевые темы: экспортный потенциал ИТ-компаний региона; возможности государственной поддержки экспортной деятельности.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов поднимет тему "Карта экспортера Тюменской области". Также слушателям расскажут об инструментах Центра поддержки экспорта Тюменской области. Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин раскроет эффективные стратегии на рынках СНГ. Представителей IT-компаний научат находить клиентов и В2В-партнеров.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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# IT-технологии , компании

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