Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций
Тюменские компании приглашают обсудить экспортный потенциал региональных ИТ-организаций. Мероприятие состоится на втором этаже площадки "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) 1 июля. Начало — в 16 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ключевые темы: экспортный потенциал ИТ-компаний региона; возможности государственной поддержки экспортной деятельности.
Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов поднимет тему "Карта экспортера Тюменской области". Также слушателям расскажут об инструментах Центра поддержки экспорта Тюменской области. Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин раскроет эффективные стратегии на рынках СНГ. Представителей IT-компаний научат находить клиентов и В2В-партнеров.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 0+.