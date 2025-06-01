65 котельных отремонтируют в Тюменской области к отопительному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65 котельных отремонтируют в Тюменской области к предстоящему отопительному сезону. Также выполнят плановую замену более 22 км теплосетей, приведут в порядок более 40 км водопроводных сетей и 530 км электросетей.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подготовительную работу и итоги минувшего отопительного сезона обсудили на заседании Совета при полпреде президента России в Уральском федеральном округе.

Важный результат – количество инцидентов на коммунальных сетях в регионе снизилось более чем на 6% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Подготовка к предстоящей зиме идет под постоянным контролем регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

"Еще одна важная тема заседания – по поручению Артёма Владимировича Жоги примем в этом году фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа. Наш регион активно работает над популяризацией рабочих профессий. Это одно из важнейших условий развития экономики",— заключил Александр Моор.