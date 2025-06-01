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Ежегодное повышение стоимости ЖКУ в муниципалитетах Тюменской области составит от 13 до 19 процентов

Общество, 16:49 30 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционное ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг в муниципалитетах Тюменской области составит от 13 до 19 процентов. Об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 июля рассказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

"Для большинства жителей Тюмени коммунальный платеж увеличится не более чем на 15 процентов. Например, для квартиры площадью 54 квадратных метра, в которой проживают три человека, рост коммунального платежа в неотопительный период составит 662 рубля, в отопительный период – 1 тысячу 66 рублей в месяц", — сказал он.

Величина совокупного коммунального платежа жителей области сопоставима с аналогичными показателями в других регионах России, которые составляют от 15 до 20%, заверил он.

Евгений Карташков добавил, что необходимость изменения тарифов вызвана, в первую очередь, инфляцией и увеличением расходов на модернизацию коммунальных систем для обеспечения стабильной и безаварийной работы, а также повышения качества услуг. Например, в 2025 году в Тюмени запланирована реконструкция тепловых сетей протяженностью более 23 километров.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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