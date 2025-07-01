Три пешеходных мостика появились в тюменском ЖК "Ново-Патрушево"
Три пешеходных мостика через водоотводную канаву появились в районе ЖК "Ново-Патрушево", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Просьбы жителей микрорайона, которые на протяжении долгого времени поднимали вопрос об устройстве удобных и безопасных подходов к торговым павильонам и остановкам общественного транспорта, были услышаны. В социальных сетях уже появились первые положительные отзывы.
Заказчиком выступает МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени", подрядные работы выполняет ООО "ТюменьТрассСтрой".
"Проект - наглядный пример того, как обратная связь с жителями помогает делать город комфортнее и доступнее", - отметили в управе Восточного административного округа.