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Три пешеходных мостика появились в тюменском ЖК "Ново-Патрушево"

Общество, 20:32 30 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Три пешеходных мостика через водоотводную канаву появились в районе ЖК "Ново-Патрушево", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Просьбы жителей микрорайона, которые на протяжении долгого времени поднимали вопрос об устройстве удобных и безопасных подходов к торговым павильонам и остановкам общественного транспорта, были услышаны. В социальных сетях уже появились первые положительные отзывы.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заказчиком выступает МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени", подрядные работы выполняет ООО "ТюменьТрассСтрой".

"Проект - наглядный пример того, как обратная связь с жителями помогает делать город комфортнее и доступнее", - отметили в управе Восточного административного округа.

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