На 36 миллионов рублей обманули мошенники жителей Тюменской области за неделю
95 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 36 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,5 млн руб. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки представился сотрудником ФСБ. Он убедил потерпевшую поехать на такси из Ишима в Омск для передачи денег. В противном случае злоумышленник запугивал пожилую женщину привлечением к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ.
Ишимской межрайонной прокуратурой организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.