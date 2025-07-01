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Большой фестиваль-карнавал сапсерфинга 72 САП ФЕСТ пройдет в Тюмени в августе

Общество, 18:28 30 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Большой фестиваль-карнавал сапсерфинга 72 САП ФЕСТ пройдет в Тюмени 3 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сапсерфинг – водный вид спорта, в котором человек стоит на доске-сапборде и перемещается по воде, гребя веслом. Участники тюменского фестиваля в карнавальных костюмах пройдут по реке Туре от Заречного парка до мультицентра "Контора пароходства". Протяженность водного маршрута составит пять км.

Организаторы фестиваля — портал 72. RU совместно с правительством Тюменской области.

Подобные мероприятия ранее проходили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"Мы – первый город за Уралом, который принимает подобный фестиваль. Возрождение старой тюменской традиции карнавала очень интересно. Каждый народ должен иметь свою идентичность. Это прекрасная городская активность. В нашей стране очень богатое художественное наследие, огромное количество самых разных ярких исторических событий. Нам важно, чтобы было отображено как можно больше следов нашей культуры, наших исторических традиций. И чтобы наш город был современным и прекрасным", — сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

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Стать участниками тюменского карнавала на воде смогут все желающие в возрасте от 18 лет.

Главное условие проведения 72 САП ФЕСТ – безопасность, подчеркнули организаторы. На маршруте будет организовано дежурство спасателей и медиков. Все участники обязаны использовать спасательные жилеты.

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# спорт , фестиваль

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