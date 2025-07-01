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Суд обязал тюменца выплатить почти три миллиона рублей утилизационного сбора

Происшествия, 13:53 01 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Задолженность по утилизационному сбору и пени в общей сумме 2 млн 635 тыс. 300 рублей взыскал Бердюжский районный суд с гражданина, который завозил для перепродажи автомобили из Армении.

Согласно материалам дела, с июня 2022 по февраль 2023 года мужчина ввёз пять иномарок Mazda и BMW. Изначально он указал, что машины предназначены исключительно для личного пользования, применив пониженный коэффициент расчёта утилизационного сбора. Однако проверка показала, что автомобили он приобрел для дальнейшей перепродажи, что подразумевает иные ставки сбора - в десятки раз больше указанной.

В итоге общая задолженность превысила два млн рублей, включая пени за просрочку платежей. Дополнительно тюменцу предстоит оплатить госпошлину в размере 41 тыс. 353 рублей. Так попытка сэкономить на налогах обернулась крупными финансовыми потерями.

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# налоги , суд

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