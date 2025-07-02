В Тюмени проект "Морфология улиц" стартует 5 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие проекта "Морфология улиц" состоится в Тюмени в пространстве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) 5 июля с 17 до 22 часов. В программе: презентация нового сезона проекта, маркет локальных брендов, мастер-класс по кастому, чилл-зона с макияжем из блёсток и переводными тату, диджей-сет, фотобудка и танцы, сообщает пресс-служба проекта.

На открытии "Морфологии улиц" руководитель проекта Юлия Саначина презентует планы команды на новый сезон. Также посетителей ждет маркет с работами местных создателей: Rose Aspho, Леры Кармы, rainbow hair, OKAY LOVE U BYE и команды "Дайте Стену". Все желающие смогут закастомить свои вещи с художником Сашей Привет и сделать фото с мгновенной печатью в бесплатной фотобудке. Финалом станет диджей-сет от frogy и танцы.

"По традиции расскажем о планах "Морфологии улиц", раскроем детали спецпроекта, который готовим этим летом, и познакомим жителей с художниками нового сезона. Открытие — это всегда музыка, общение и атмосфера, за которую любят наш проект", — уточнила руководитель проекта Юлия Саначина.

Сразу после открытия начнётся работа творческих мастерских художников. Вместе с жителями они создадут пять арт-объектов. Напомним, в этом году проект "Морфология улиц" впервые полностью пройдёт в формате лабораторий. Тюменцы смогут стать соавторами и познакомиться с такими техниками, как эпоксидирование, сграффито, исследование, инкрустация стразами и ручное валяние ковра. Новости проекта и регистрацию на лаборатории можно найти в группе во ВКонтакте и Telegram-канале "Морфологии улиц".

Вход свободный, 18+.