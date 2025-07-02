  • 2 июля 20252.07.2025среда
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени проект "Морфология улиц" стартует 5 июля

Общество, 08:43 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие проекта "Морфология улиц" состоится в Тюмени в пространстве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) 5 июля с 17 до 22 часов. В программе: презентация нового сезона проекта, маркет локальных брендов, мастер-класс по кастому, чилл-зона с макияжем из блёсток и переводными тату, диджей-сет, фотобудка и танцы, сообщает пресс-служба проекта.

На открытии "Морфологии улиц" руководитель проекта Юлия Саначина презентует планы команды на новый сезон. Также посетителей ждет маркет с работами местных создателей: Rose Aspho, Леры Кармы, rainbow hair, OKAY LOVE U BYE и команды "Дайте Стену". Все желающие смогут закастомить свои вещи с художником Сашей Привет и сделать фото с мгновенной печатью в бесплатной фотобудке. Финалом станет диджей-сет от frogy и танцы.

"По традиции расскажем о планах "Морфологии улиц", раскроем детали спецпроекта, который готовим этим летом, и познакомим жителей с художниками нового сезона. Открытие — это всегда музыка, общение и атмосфера, за которую любят наш проект", — уточнила руководитель проекта Юлия Саначина.

Сразу после открытия начнётся работа творческих мастерских художников. Вместе с жителями они создадут пять арт-объектов. Напомним, в этом году проект "Морфология улиц" впервые полностью пройдёт в формате лабораторий. Тюменцы смогут стать соавторами и познакомиться с такими техниками, как эпоксидирование, сграффито, исследование, инкрустация стразами и ручное валяние ковра. Новости проекта и регистрацию на лаборатории можно найти в группе во ВКонтакте и Telegram-канале "Морфологии улиц".

Вход свободный, 18+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Морфология улиц

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 02.07.2025Тюменцев познакомят с историей и культурой Китая на новой выставке
09:07 02.07.2025Тюменцам расскажут, кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор
08:56 02.07.2025В Тюмени закроют для транспорта участок улицы Авторемонтная
08:43 02.07.2025В Тюмени проект "Морфология улиц" стартует 5 июля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора