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Тюменцам расскажут, кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор

Общество, 09:07 02 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Что нужно знать об обработке персональных данных" пройдет онлайн 9 июля в 13 часов. Эксперт головного штаба ФАБА Платин[УМ] и руководитель компании бухгалтерских услуг Альбина Сахарова расскажет, кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор и ответит на другие вопросы, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

На вебинаре обсудят: кто является оператором персональных данных; что такое трансграничная передача данных и другое.

Спикер подскажет, как правильно заполнить уведомление в РКН.

Регистрация по ссылке. Участие бесплатное. Ссылка на вебинар придет на указанную при регистрации почту.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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# вебинар , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , Роскомнадзор

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