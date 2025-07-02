Тюменцам расскажут, кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Что нужно знать об обработке персональных данных" пройдет онлайн 9 июля в 13 часов. Эксперт головного штаба ФАБА Платин[УМ] и руководитель компании бухгалтерских услуг Альбина Сахарова расскажет, кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор и ответит на другие вопросы, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

На вебинаре обсудят: кто является оператором персональных данных; что такое трансграничная передача данных и другое.

Спикер подскажет, как правильно заполнить уведомление в РКН.

Регистрация по ссылке. Участие бесплатное. Ссылка на вебинар придет на указанную при регистрации почту.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".