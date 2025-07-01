В регионах УФО до 2,6 тыс. выросло количество лекторов общества "Знание"

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

До 2,6 тыс. выросло количество лекторов общества "Знание" в регионах Уральского федерального округа. Только в прошлом году они провели более 7,5 тыс. лекций на разные темы – от науки и технологий до искусственного интеллекта. А общий охват слушателей превысил 300 тыс. человек.

Такие данные привел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога на встрече с руководителем Общества "Знание" Максимом Древалем. Главная тема обсуждения — развитие региональных отделений организации в ближайшие два года.

"Я рад быть лектором "Знания". В современном мире знания — это не просто ценность, а реальная сила, способная изменить жизнь людей к лучшему. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы каждый житель округа имел доступ к качественному образованию. Мог расширять свои горизонты и развивать свои способности", – подчеркнул Артём Жога.

Он добавил, что "Знание" выступает партнёром форума молодёжи Уральского федерального округа "УТРО", и это сотрудничество также будет способствовать развитию и самореализации молодых людей. Продвижению идей образования, науки и просвещения помогает созданный в Екатеринбурге мультимедийный "Дом знаний", сообщает полпредство.