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В Тюменском районе выпустили рекордное количество медалистов

Общество, 19:24 01 июля 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

99 выпускников школ Тюменского района получили медали "За особые успехи в учении". Это рекорд для муниципального образования.

Обладателями золотой медали стали 38 человек, серебряной – 61. Это почти на треть больше, чем годом ранее, рассказали в администрации муниципалитета.

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# выпускники , медали , Тюменский район

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