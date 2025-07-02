Четверых хулиганов сняли с поездов полицейские в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четверых пассажиров поездов дальнего следования привлекли к ответственности транспортные полицейские Тюмени за нарушение общественного порядка. Хулиганам предстоит оплатить штрафы, а деньги за несостоявшуюся поездку им не вернут.

В 6 часов 1 июля в пассажирском поезде Москва - Новокузнецк ранее судимый 39-летний москвич распивал спиртное и мешал другим пассажирам. На станции "Тюмень" полицейские доставили мужчину в дежурную часть.

Составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных законом. Ранее москвича уже привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Вечером в поезде Новокузнецк – Санкт-Петербург 42-летний житель Свердловской области выражался нецензурной бранью и мешал окружающим. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в отдел.

В отношении свердловчанина полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство. За аналогичное нарушение с пассажирского поезда Уфа – Новый Уренгой сняли 43-летнего жителя Приморского края.

В ночь на 2 июня в отделе полиции поездка закончилась поездка для 38-летнего жителя Амурской области, нарушавшего порядок в поезде Владивосток - Москва.