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Ирина Широкова прокомментировала создание нового департамента молодежной политики

Общество, 16:05 02 июля 2025

фото Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова прокомментировала создание нового департамента молодежной политики Тюменской области, который начал работу 1 июля.

Напомним, с 2018 года основные полномочия по молодежной политике в регионе реализовывали два органа: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике и департамент по физической культуре, спорту и допобразованию. С 1 июля департаменты передали ряд своих полномочий в новый орган и стало три органа власти: департамент по спорту, департамент общественных связей и департамент молодежной политики.

"Я остаюсь работать во внутриполитическом блоке, директором департамента общественных связей под кураторством Павла Белявского. В полномочиях у меня - информационная политика, взаимодействие с администрацией президента России, реализация крупных общественных проектов, таких как "Боевой кадровый резерв", филиал наццентра "Россия" и другие. В настоящее время у нас переходный период: все проекты, начатые до 1 июля, мы будем завершать, в том числе форум "Утро", - отметила Ирина Широкова.

Новый департамент молодежной политики Тюменской области будет курировать заместитель губернатора Алексей Райдер.

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# Алексей Райдер , Ирина Широкова , молодежная политика

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