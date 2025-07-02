Ирина Широкова прокомментировала создание нового департамента молодежной политики

фото Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" фото Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова прокомментировала создание нового департамента молодежной политики Тюменской области, который начал работу 1 июля.

Напомним, с 2018 года основные полномочия по молодежной политике в регионе реализовывали два органа: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике и департамент по физической культуре, спорту и допобразованию. С 1 июля департаменты передали ряд своих полномочий в новый орган и стало три органа власти: департамент по спорту, департамент общественных связей и департамент молодежной политики.

"Я остаюсь работать во внутриполитическом блоке, директором департамента общественных связей под кураторством Павла Белявского. В полномочиях у меня - информационная политика, взаимодействие с администрацией президента России, реализация крупных общественных проектов, таких как "Боевой кадровый резерв", филиал наццентра "Россия" и другие. В настоящее время у нас переходный период: все проекты, начатые до 1 июля, мы будем завершать, в том числе форум "Утро", - отметила Ирина Широкова.

Новый департамент молодежной политики Тюменской области будет курировать заместитель губернатора Алексей Райдер.