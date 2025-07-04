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На выставку "Музей. Фонды. Открыто" приглашает Тобольский музей-заповедник

Общество, 08:01 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Интерактивная экскурсия по выставочному проекту "Музей. Фонды. Открыто" пройдет в Тобольском музее-заповеднике 5 июля в 11, 14 и 16 часов. Посетители узнают, где хранятся уникальные исторические памятники и познакомятся с миром музейного фондохранилища.

Сборная экскурсия проходит при наборе группы от 5 до 10 человек. Место сбора экскурсионной группы — касса Тюремного замка (Красная площадь, 5, стр. 1).

Забронировать экскурсию и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (3456) 26-57-27.

Возрастное ограничение: 12+

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