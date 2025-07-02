Сотрудники Тюменьлеса проходят обучение по управлению беспилотниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

План поэтапного обучения по программе дополнительного образования "Оператор БПЛА" разработали специально для сотрудников Тюменьлеса. В июне такой курс окончили уже пять специалистов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Осенью обучение пройдут еще двое, а в 2026 году — 20. Повышение квалификации обеспечит профессиональное применение техники в ежедневной работе лесной охраны.

Беспилотные летательные аппараты позволяют патрулировать труднодоступные участки леса, контролировать соблюдение противопожарного режима и запрета на посещение лесов, фиксировать факты незаконных рубок и свалок. Также дроны помогают в мониторинге состояния лесов и проведении лесовосстановительных работ.

Всего в распоряжении Тюменьлеса 27 беспилотников. Их применение уже дает результаты: с 2022 года благодаря воздушному патрулированию выявлено более 30 нарушений лесного законодательства.