  • 2 июля 20252.07.2025среда
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-восточный

Сотрудники Тюменьлеса проходят обучение по управлению беспилотниками

Общество, 17:10 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

План поэтапного обучения по программе дополнительного образования "Оператор БПЛА" разработали специально для сотрудников Тюменьлеса. В июне такой курс окончили уже пять специалистов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Осенью обучение пройдут еще двое, а в 2026 году — 20. Повышение квалификации обеспечит профессиональное применение техники в ежедневной работе лесной охраны.

Беспилотные летательные аппараты позволяют патрулировать труднодоступные участки леса, контролировать соблюдение противопожарного режима и запрета на посещение лесов, фиксировать факты незаконных рубок и свалок. Также дроны помогают в мониторинге состояния лесов и проведении лесовосстановительных работ.

Всего в распоряжении Тюменьлеса 27 беспилотников. Их применение уже дает результаты: с 2022 года благодаря воздушному патрулированию выявлено более 30 нарушений лесного законодательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# беспилотники , департамент лесного комплекса , обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 02.07.2025Ирина Широкова: участники "Боевого кадрового резерва" получат максимум знаний от образовательной программы
17:54 02.07.20253 июля - события дня
17:32 02.07.2025Во дворах Восточного округа Тюмени обновляют игровое оборудование
17:21 02.07.2025Для детей участников СВО организовали парусную практику

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора