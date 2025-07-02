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Ирина Широкова: участники "Боевого кадрового резерва" получат максимум знаний от образовательной программы

Общество, 18:05 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все участники проекта "Боевой кадровый резерв" смогут активно включиться в обучение, получив максимум знаний от образовательной программы "Государственное и муниципальное управление", считает директор департамента по общественным связям Тюменской области Ирина Широкова.

Общественный совет проекта уже утвердил конструкцию образовательной программы, программы наставничества и индивидуального сопровождения бойцов. Утверждены и два списка участников. В первый вошли ветераны, которые приступят к очному обучению в августе, во второй попали ребята, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Они приступят к учебе в режиме отложенного формата по возвращении со службы.

Напомним, участники проекта будут обучаться по программе в течение года. Их ждет работа с наставниками, множество новых знаний и стажировки.

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# Боевой кадровый резерв , Ирина Широкова

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