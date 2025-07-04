В Тюмени маршруты №№ 28, 43, 43к, 84 изменят схему движения с 8 по 13 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршруты №№ 28, 43, 43к, 84 временно изменят схему движения с 8 по 13 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Из-за работ в районе перекрестков улиц М. Горького – Щорса и М. Горького – Харьковской автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановками по маршрутам объезда.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.