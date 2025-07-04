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На фестиваль "Таежный романс 2.0" приглашают тюменских бардов

Общество, 09:52 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских бардов приглашают на фестиваль авторской песни "Таежный романс 2.0". Событие пройдет на территории базы отдыха "Леушинка-парк" в Кондинском районе с 1 по 3 августа, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Фестиваль объединит любителей музыки и природы, даст возможность показать свои таланты и насладиться атмосферой творчества.

Участники могут подать заявки в одной из трех номинаций: "Автор-исполнитель", "Исполнитель авторской песни" или "Ансамбль авторской песни". В программе: выступления, песни у костра, а также спортивные и творческие активности для всей семьи.

По вопросам участия обращайтесь в отдел молодежной политики администрации Кондинского района: 8(34677)33-060 (доб. 101).

Возрастное ограничение: 12+.

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# барды , фестиваль

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