На фестиваль "Таежный романс 2.0" приглашают тюменских бардов
Тюменских бардов приглашают на фестиваль авторской песни "Таежный романс 2.0". Событие пройдет на территории базы отдыха "Леушинка-парк" в Кондинском районе с 1 по 3 августа, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Фестиваль объединит любителей музыки и природы, даст возможность показать свои таланты и насладиться атмосферой творчества.
Участники могут подать заявки в одной из трех номинаций: "Автор-исполнитель", "Исполнитель авторской песни" или "Ансамбль авторской песни". В программе: выступления, песни у костра, а также спортивные и творческие активности для всей семьи.
По вопросам участия обращайтесь в отдел молодежной политики администрации Кондинского района: 8(34677)33-060 (доб. 101).
Возрастное ограничение: 12+.