Тюменцев учат понимать своих собак в специальном детском саду

Дени | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Дени | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Детский сад для обучения, развития, воспитания щенков открыт на базе Тюменского областного кинологического клуба "Союз". Он рассчитан на семь групп, в каждой — по 10-12 разнопородных щенков. Обучение идет три месяца.

"Я объясняю, как понимать собаку и быть понятным для нее. Даю основы поведения животного и поведения хозяина с собакой в городе, социализация щенков и их реакция на других собак. Также для меня важно, чтобы люди, которые не имеют собак, не превращались в антисобачников. Важно, чтобы собака жила в свое удовольствие и ее владелец тоже", - рассказала кинолог Тюменского областного кинологического клуба "Союз" Ирина Жукова в Международный день собак, 2 июля.

Она 30 лет занимается кинологией. 25 лет руководит детсадом. Более 100 пород прошли через учреждение за это время.

Принимают в детсад после всех прививок. Лучше проходить обучение до годовалого возраста. Программа претерпевает изменения в зависимости от нововведений и запросов, отмечает Ирина Жукова.

"После ковида стало много людей, которые решили завести собаку. Им больше уделяем внимание по основам. Легче всего поддаются обучению служебные собаки и собаки-компаньоны – пудели, далматинцы, лабрадоры. Непросто заниматься с гиперактивными собаками. Для них нужно больше терпения", - подчеркнула кинолог.

Всем воспитанникам, вернее, их хозяевам, специалист дает домашнее задание. По итогам курса обучения проходит экзамен, и те, кто сдал, получает специальный диплом.

По словам Ирины Жуковой, исследование показало, что симпатия к собакам – это врожденное чувство. Биологи уверены, что есть ген, отвечающий за любовь к этим четвероногим.

Тому, кто только намеревается завести собаку, нужно в первую очередь подумать о совместимости характеров, советует эксперт.

"Сейчас поменялась мода на породы. Люди предпочитают комфорт, поэтому заводят маленьких собак. Первые места занимают йорки, цвергшнауцеры, шпицы", - заметила Ирина Жукова.

В день собак опытный специалист пожелала всем собачникам любить и оберегать своих питомцев, они обязательно ответят взаимностью.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева