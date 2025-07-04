Марафон для предпринимателей "Своё — своим" пройдет в Тюмени
Марафон для локальных предпринимателей "Своё — своим" пройдет 6 и 7 июля в областном центре. Организатор и эксперт — основательница бюро маркетинга "Отклик", спикер Школы бизнес-маркетинга ТПП Тюменской области Анастасия Александрова.
Вместе с экспертом участники посмотрят на бизнес свежим взглядом, выделят то, что работает, и усилят, чтобы превратить в точечный продающий продукт. В программе — работа с продуктовой линейкой, точками входа и локальными смыслами, а также бонус — готовые форматы, которые "можно запустить уже в понедельник".
Участие бесплатное. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 18+.