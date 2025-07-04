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Марафон для предпринимателей "Своё — своим" пройдет в Тюмени

Общество, 10:14 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марафон для локальных предпринимателей "Своё — своим" пройдет 6 и 7 июля в областном центре. Организатор и эксперт — основательница бюро маркетинга "Отклик", спикер Школы бизнес-маркетинга ТПП Тюменской области Анастасия Александрова.

Вместе с экспертом участники посмотрят на бизнес свежим взглядом, выделят то, что работает, и усилят, чтобы превратить в точечный продающий продукт. В программе — работа с продуктовой линейкой, точками входа и локальными смыслами, а также бонус — готовые форматы, которые "можно запустить уже в понедельник".

Участие бесплатное. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 18+.

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# бизнес , маркетинг , обучение

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