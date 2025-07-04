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Преподаватель бизнес-школы USIB расскажет тюменцам о мотивации продажников

Экономика, 08:43 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Мотивация продажников. Как построить систему, где выигрывают и бизнес, и команда" проведет один из ведущих тренеров России по теме продаж, преподаватель бизнес-школы USIB Дмитрий Ерин 21 июля в 16 часов.

Он разберет направления: 10 принципов правильной финансовой мотивации; как добиться максимальной вовлеченности отдела продаж; неочевидные демотиваторы: что убивает желание достигать больше.

Дмитрий Ерин – лауреат номинации "Лучшие бизнес-тренеры России" премии "Капитаны российского бизнеса", призёр конкурсов тренерского мастерства "Лучший онлайн-тренер" и "Лучший методолог обучения".

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# вебинар , предпринимательство

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