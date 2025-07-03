Дополнительный автобус выделили для гостей фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительный автобус доставит гостей на XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" от Тюменского драматического театра (Республики, 129) в Тобольск 5 и 12 июля. Отправление в 13 и 15 часов соответственно, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Ежегодно для удобства наших слушателей запускают специальный трансфер на фестиваль "Лето в Тобольском кремле". В этом году билеты на автобус раскупили очень быстро, было принято решение ввести дополнительный рейс. Ваша поездка в духовный центр Сибири на XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в кругу единомышленников станет легкой. Наши комфортабельные автобусы доставят вас из Тюмени в Тобольск и обратно", - рассказали организаторы.

Стоимость трансфера туда-обратно – 1 600 руб.

Приобрести билеты на автобус можно в кассах Тюменской филармонии по адресу: ул. Челюскинцев, 45. Телефон (3452) 68-78-78.

Подробную программу фестиваля и расписание выступлений можно найти на официальном сайте.