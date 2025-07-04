"Пикник книг" по традиции проведут в Тюмени в День города

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Пикник книг" пройдет у Литературно-краеведческого центра в Тюмени 26 июля. По традиции событие организуют в День города.

Посетителей ждут встречи с местными писателями, журналистами, историками и краеведами. Будет работать лавка, в которой можно приобрести интересующие издания. Ожидаются специальные гости фестиваля, о них сообщат позднее.

Также запланированы розыгрыши книг. В программе заявлен "Музпикник". Подробная программа появится на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

"Пикник книг" пройдет по адресу: ул. Первомайская, 14. Возрастное ограничение: 0+.