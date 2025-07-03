Полицейские составили портрет курьера мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В МВД России составили портрет курьера мошенников и напомнили, что итог для курьера чаще всего закономерен: мера пресечения в виде заключения под стражу (в ряде случаев применяется даже к несовершеннолетним ), перспектива реального лишения свободы и обязанность выплачивать компенсации потерпевшим.

""Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан", - отмечается в сообщении киберполиции РФ.

В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет.

Большинство задержанных – иногородние. По команде организаторов они легко перемещаются между регионами: так, курьер из Самары действовал в Саратове, а житель Балашихи – в Тверской области. Конечными точками их маршрутов обычно становятся крупные города-миллионники – Москва, Казань, Новосибирск.

Анализ показывает типичные группы риска. В них входят студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), а также лица, испытывающие нехватку финансовых средств.

Примечательно, что многие не имеют судимости до первого задержания. В такие схемы их толкает корыстный мотив, сформированный заманчивыми обещаниями: "100 тысяч рублей за одну операцию" или "10% от всей суммы". Многие из задержанных упоминают серьезные финансовые трудности: кредиты под залог автомобиля, долги, невозможность найти легальный доход срочно. Часто звучат объяснения о том, что вербовщики вводили их в заблуждение, маскируя криминал под безобидные вакансии – "логист", "курьер по доставке документов", "помощник в сборе наличных". Объявления активно размещаются в мессенджерах (Telegram, WhatsApp), соцсетях (VK, TikTok) и анонимных чатах.