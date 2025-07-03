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Социальную направленность современного правосудия обсуждают в Тюмени

Общество, 11:30 03 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Правовые позиции и законодательные инициативы Верховного суда России, направленные на защиту социально уязвимых групп жителей, представил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре-совещании в Тюмени 3 июля.

"В широком смысле социальным государством считается то, где во главу поставлен человек, а государство обеспечивает баланс публичных и частных интересов. Судебная власть несёт ответственность за поддержание гарантий социального государства и предоставление гражданам эффективных механизмов судебной защиты", - уточнил председатель Совета судей.

При этом он подчеркнул, что социализация государства и права не ограничивается признанием социально-экономических прав граждан, а ряд формальных причин не может препятствовать в реализации прав граждан. Среди них, например, непредставление документа, который уполномоченный орган может самостоятельно запросить в рамках межведомственного взаимодействия, несвоевременное поступление бюджетных средств, неправильное оформление документов.

Кроме того, улучшению правового положения социально уязвимых категорий граждан способствует инициатива, внесенная высшим судом на рассмотрение Госдумы. Речь идет об уточнении правил применения отсрочки отбывания наказания, которая предоставляется беременной женщине, женщине с ребёнком в возрасте до 14 лет и мужчине с ребёнком в возрасте до 14 лет, если он является его единственным родителем. Законопроектом предлагается предусмотреть право суда сохранить отсрочку даже при совершении преступления в зависимости от его тяжести - сейчас она аннулируется даже при совершении преступления небольшой тяжести.

Оксана Корнеенкова

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# защита прав , судебный процесс , судьи

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