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18 человек погибли на воде в Тюменской области в 2025 году

Происшествия, 12:25 03 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

18 человек, в том числе один ребенок, погибли на водных объектах Тюменской области с начала 2025 года.

Такую статистику привел начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 3 июля.

По словам Ильи Лемзякова, трагедии происходят, потому что люди грубо нарушают правила поведения на воде. Это касается и рыбаков: они могут быть нетрезвыми, не надевают спасательные жилеты, падают в воду, запутываются в сетях.

Отдыхающим купаться можно только на оборудованных водоемах, получивших разрешения. Для этого дно должно быть проверенным, обеспечено дежурство спасателей, оборудован пункт оказания первой помощи.

"Нельзя купаться там, где стоят запрещающие знаки - они поставлены для безопасности отдыхающих", — заключил Илья Лемзяков.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Заместитель начальника управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Виктор Харчевников обратил внимание на то, что правила поведения на воде придуманы не просто так. Это сохраняет жизни и здоровье.

"Мне, как спасателю обидно, когда у нас происходят несчастные случаи с нашими детьми. Взрослые, смотрите за своими детьми! Это самое большое мое пожелание. Нужно уделять ребенку время на пляже, чтобы он никуда не убежал, не нырнул", - сказал Харчевников.

Отметим, за последние пять лет в Тюмени утонул 41 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. В Тюменской области за аналогичный период утонули 197 человек, из них 37 детей.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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