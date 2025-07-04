Ресурсный потенциал недр приглашают обсудить тюменских геологов на отраслевой конференции

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ресурсный потенциал недр обсудят молодые геологи Тюменской области на отраслевой конференции. Совещание пройдет в Уфе с 23 по 26 сентября. Приурочили событие памяти члена-корреспондента Российской академии наук В. Н. Пучкова, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

На ежегодной XIII Всероссийской молодежной конференции "Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий" выступят с докладами ведущие специалисты и молодые учёные. Направления обсуждения: региональная геология, геотектоника, инженерная геология, гидрогеология и геоэкология, стратиграфия, литология, палеонтология, современные технологии при поисках, оценке, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых и другие.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 1 августа, материалы для публикации принимают до 11 августа.

Отметим, конференцию организует Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Сборники конференции предыдущих лет можно скачать здесь и здесь.