  • 4 июля 20254.07.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-западный

Материалы для масксетей закупили за счет благотворительного фонда в Тюменском районе

Общество, 09:41 04 июля 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Материалы для маскировочных сетей закупили за счет благотворительного фонда "Забота и милосердие" в Тюменском районе. Материалы, технику и оборудование отправили бойцам на СВО, сообщает администрация муниципального образования.

Вместе с тем, за счет добровольных пожертвований семьям участников специальной военной операции оказали поддержку по газификации жилья. А также закупили подарки к памятным датам, оформили подписку на местную прессу, провели мероприятия в социальных гостиных.

Первичные ветеранские организации совместно с волонтерами-активистами за полгода сформировали и отправили в зону СВО гуманитарную помощь. В грузе около двух тысяч маскировочных сетей, 14 тыс. окопных свечей, 15 тыс. упаковок сухого душа, 500 костюмов "Леший", вязанные и сшитые вещи, нашлемники, средства личной гигиены, медицинские препараты и сухие супы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность , гуманитарный груз , поддержка семей , СВО , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 04.07.2025Часть улицы Магнитогорской в Тюмени закроют для транспорта
10:14 04.07.2025Марафон для предпринимателей "Своё — своим" пройдет в Тюмени
09:52 04.07.2025На фестиваль "Таежный романс 2.0" приглашают тюменских бардов
09:41 04.07.2025Материалы для масксетей закупили за счет благотворительного фонда в Тюменском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора