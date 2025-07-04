Материалы для масксетей закупили за счет благотворительного фонда в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Материалы для маскировочных сетей закупили за счет благотворительного фонда "Забота и милосердие" в Тюменском районе. Материалы, технику и оборудование отправили бойцам на СВО, сообщает администрация муниципального образования.

Вместе с тем, за счет добровольных пожертвований семьям участников специальной военной операции оказали поддержку по газификации жилья. А также закупили подарки к памятным датам, оформили подписку на местную прессу, провели мероприятия в социальных гостиных.

Первичные ветеранские организации совместно с волонтерами-активистами за полгода сформировали и отправили в зону СВО гуманитарную помощь. В грузе около двух тысяч маскировочных сетей, 14 тыс. окопных свечей, 15 тыс. упаковок сухого душа, 500 костюмов "Леший", вязанные и сшитые вещи, нашлемники, средства личной гигиены, медицинские препараты и сухие супы.